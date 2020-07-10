Голубев Василий Юрьевич - биография, новости, факты

Голубев Василий Юрьевич родился 30 января 1957 года в Тацинском районе Ростовской области в ст. Ермаковская в семье простого шахтера. Проживал в поселке Шолоховском Белокалитвинского района Ростовской области, где жили и работали на шахте «Восточная» его родители. Отец Юрий Иванович работал в шахте проходчиком, а мама Екатерина Максимовна трудилась машинистом подъема. Кроме того, у Василия был младший брат Виктор. К сожалению, он трагически погиб в ходе ЧП на шахте «Шолоховская» в 1994 году.

Василий Голубев выходец из очень простой семьи. В 1974 году Василий окончил шолоховскую среднюю школу №8. Василий Голубев хотел стать лётчиком, пробовал поступить в Харьковский авиационный институт, но не прошел по баллам. Первое поступление в ВУЗ прошло неудачно, поэтому уже в 1974 году он устроился работать на шахту «Шолоховская» на должность слесаря. И продвижение по карьерной лестнице пошло достаточно быстро. В 1975 году он повторно поступает в ВУЗ.

С 1975 года по 1980 году Василий Юрьевич обучается в Московском институте управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист». С 1980 года по 1983 год Василий Юрьевич занимал сначала должность старшего инженера, а потом и начальника отдела эксплуатации Видновского грузового автотранспортного предприятия. Достаточно продуктивно! Ведь так? Оставьте свой комментарий по этому поводу, нам интересно ваше мнение по данному вопросу.

С 1983 года по 1986 год Василий Голубев занимал должность инструктора промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза, организатора отдела Московского областного комитета КПСС, второго секретаря Ленинского районного комитета КПСС. И уже в 1986 году Голубев Василий Юрьевич был избран депутатом Видновского городского Совета народных депутатов. С 1990 года около года занимал должность председателя городского Совета народных депутатов г. Видное.

В ноябре 1991 года Василий Юрьевич стал главой администрации Ленинского района Московской области. К слову, уже в 1996 году в ходе выборов Василий Голубев занял должность главы Ленинского района. В 1999 году он еще подрос в должности, когда Анатолий Степанович Тяжлов назначил его свои первым заместителем. И вот выходец из семьи шахтера, спустя 42 года, становится вице-губернатором Московской области. Неплохо! Не так ли? Дальше будет лучше. С 19 ноября 1999 года Василий Голубев стал Врио губернатора Московской области.

Параллельно Василий Голубев продолжает обучение и научную деятельность. В 1997 году он закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 1999 году в РАГС защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Правовое регулирование местного самоуправления: теория и практика». В 2002 году в Государственном университете управления защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук на тему «Организационные формы интенсификации хозяйственных связей при смене модели экономического развития».

Выборы прошли и во главе Московской области встал Борис Всеволодович Громов. Соответственно 19 апреля 2000 года после утверждения Мособлдумой Василий Голубев занял должность первого вице-премьера в правительстве Московской области. Ну а с 2003 года по 2010 года он снова занимал должность главы Ленинского района. Такой себе круговорот. Дальше еще интереснее, 8 мая 2020 года Василий Голубев возвращается в родную Ростовскую область, но только теперь уже в роли кандидата на пост губернатора от партии «Единая Россия».

15 мая 2010 года Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в Законодательное Собрание Ростовской области кандидатуру Василия Юрьевича Голубева для наделения полномочиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. И 21 мая 2020 года кандидатура Василия Голубева была утверждена Законодательным Собранием. 14 июня 2020 года Чуб Владимир Федорович сложил свои полномочия, и Голубев официально вступил в должность губернатора Ростовской области.

В 2011 году был избран депутатом Государственной думы России VI созыва, но отказался от мандата. С 18 декабря 2010 по 5 июля 2011 года, с 7 апреля по 10 ноября 2015 года и с 22 ноября 2017 года по 18 июля 2018 года являлся членом президиума Государственного совета Российской Федерации. 22 января 2015 года заявил о своём желании принять участие в выборах губернатора Ростовской области. Разгромил своего оппонента, набрав в 7 раз больше голосов. Так Василий Голубев – 78,2%, а Николай Коломейцев – 11,67%. 29 сентября вступил в должность.

Награды Василия Голубева

Орден Почёта в 1999 году за большой вклад в укрепление экономики, развитие социальной сферы и многолетний добросовестный труд;

Орден Дружбы в 2005 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2009 году за большой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю добросовестную работу;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» 17 марта 2014 году за личный вклад в возвращение Крыма в Россию;

Орден Александра Невского в 2015 году за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Немного о семье Василия Голубева

Василий Юрьевич Голубев женат уже много лет. Его жена Ольга Ивановна Голубева занимается бизнесом, в основном в московском регионе. У Василия Голубева 3 детей.

Старший сын Алексей родился в 1982 году. Трудится руководителем отдела продаж светлых нефтепродуктов в компании «ТНК-ВР Холдинг». Дочь Светлана родилась в 1982 году. Владеет компанией, которая занимается розничной торговлей книгами ООО «Аккорд» и ООО «Инвестиции и технологии». Она замужем и воспитывает сына 2010 года рождения. У Василия есть приемный сын Максим 1986 года рождения. Это ребенок младшего брата, погибшего в шахте. Максим Голубев живет и работает в Москве.

Голубев Василий Юрьевич: Последние новости и события | В Ростовской области младшие школьники получат горячее питание с 1 сентября С первого сентября этого года все школьники с 1-го по 4-е классы будут получать бесплатное горячее питание. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время проведения форума «Сделаем вместе». Теперь младшие классы смогут питаться абсолютно бесплатно, благодаря выделению денежных средства по федеральной программе. Стоимость одного обеда для ребенка составит примерно 80 рублей. Василий Юрьевич так же отметил, что практически во всех школах области было приобретено новое оборудование и мебель для столовых. | Вход на Соленое озеро в Ростове стал бесплатным Губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно с министром природных ресурсов Михаилом Фишкиным проверил доступность пляжа Солёного озера в Батайске. Каждый житель может абсолютно бесплатно пользоваться пляжем. Если же Вы захотите воспользоваться инфраструктурой пляжа, навесами и лежаками, раздевалкой, детской площадкой, мангалами, то придётся заплатить 50 рублей с человека. Василий Юрьевич так же отметил, что детям, инвалидам и пенсионерам инвентарь будет предлагаться бесплатно. | Квартиры для врачей могут включить в донской стандарт благополучия Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал создание программы стандарта благополучия. Данный документ включает в себя перечень показателей, которые должны быть выполнены государственным органами Дона. Уже сейчас рассматривается вопрос о внесении в программу благополучия пункта об обеспечении медицинских работников квартирами. Василий Юрьевич отметил, что в небольших городах наблюдается острый дефицит врачей, если власти будут помогать с жилищным вопросом, то доктора начнут переезжать в регионы на постоянное место жительства. | В Ростове-на-Дону будет реализована программа реновации старых домов Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Ростове-на-Дону будет проводится программа реновации старых домов, которые в свою очередь будут демонтированы. Под реновацию будут попадать обветшалые дома, построенные в 1930-1960 годах. Начнется программа с улицы Портовой и Нансена, в Ленгородке и пос. Фрунзе. Для реализации реновации региону потребуются как федеральные средства, так и средства частных инвесторов. Законодательная база и необходимые документы уже подготовлены. | В районе ростовского Свято-Иверского монастыря может появиться новый парк Василий Голубев рассказал, что в районе Свято-Иверского монастыря, неподалеку от моста на Королева, в ближайшем будущем появится новый парк. Это стало возможно благодаря очистке русла Темерника, которое теперь отлично подойдёт для организации парковой зоны. На участках протяжённостью 650 м. и 420 метров будут сделаны пешеходные и велосипедные дорожки, установлены скамейки и урны. Напомним также, что в настоящее время вдоль русла строят экопарк, который растянется в длину примерно на 3 километра. | С 1 сентября в Ростовской области возобновится работа театров Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что работа театров возобновится с 1-го сентября. О новом этапе снятия ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорили на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19. Наполняемость театрального зала не должна превышать 50 процентов. Посетители и персонал должны строго соблюдать рекомендации данные Роспотребнадзором. Напомним, что буквально на днях была разрешена работа кафе и ресторанов. | В Ростовской области почти на 7% вырос прожиточный минимум Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому прожиточный минимум в регионе вырос почти на 7 процентов. За второй квартал этого года, официальные выплаты выросли от 500 рублей пенсионерам и до 800 рублей для детей. Напомним, что прожиточный минимум является своеобразной оценкой уровня жизни населения. Теперь в пересчете на душу населения показатель прожиточного минимума составляет 11 053 рубля. Для трудоспособного населения, это цифра выше – 11 753 рублей. | Врачи Ростова начали получать стимулирующие выплаты за июль Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выплатить медицинским работникам первичного звена из бюджета области более 40 миллионов рублей. Премию получат около 4000 медиков за борьбу с новой инфекцией COVID-19. Напомним, по решению Василия Юрьевича доплаты медицинским работника будут продлены на два месяца. За период апрель – июнь было выплачено более 100 миллионов рублей, которые направлены 4720 специалистам. Медработники нуждаются в стимулирующих выплатах как никто другой. Многие из них работают по 20 часов в сутки, не снимая защитных костюмов и масок. | В Новочеркасске откроют новое инфекционное отделение Губернатор Ростовский области Василий Голубев распорядился выделить 82 миллиона рублей на строительство нового инфекционного отделения в Новочеркасской городской больнице № 1. В новое отделение закупят мебель, медицинское и холодильное оборудование. Всего в отделение смогут расположить 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним так же, что в Ростовской области для приема инфицированных COVID-19 используются центральная городская больница и городская больница номер 20. | Кафе и рестораны в Ростовской области откроются с 10 августа Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому кафе и рестораны смогут принимать первых посетителей уже 10 августа. Все заведения должны строго соблюдать санитарные нормы, проводить дезинфекцию, проветривание помещений. Не нужно забывать и о социальной дистанции, которая должна составлять 1,5 метра. Так же будут разрешены экскурсии в группах не более 25 человек, каждый из которых должен иметь средства индивидуальной защиты. Василий Юрьевич отметил, что театры и кинотеатры начнут свою работу с 1 сентября, заполняемость залов не должна превышать 50%. | Владимир Голубев побывал на электровозостроительном заводе В рамках рабочей поездки в Новочеркасск губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на электровозостроительном заводе, где ознакомился с этапами внедрения технологии «Индустрия 4.0». Губернатору показали систему «компьютерное зрение» и технологию идентификации объектов. Так же была продемонстрирована работа линий сборки серийных электровозов. Благодаря внедрению новых технологий, производительность труда возросла на 75%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие на НЭВЗе было выпущено 220 секций электровозов. | В Ростовской области заработают аквапарки и аттракционы Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое смягчает ограничительные мероприятия, принятые из-за распространения COVID-19. Уже с 3-го августа могут начать работу аквапарки и аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Роспотребнадзор дал рекомендации, в соответствие с которыми аквапарки могут быть заполнены не более чем на пятьдесят процентов, а аттракционы должны дезинфицироваться после каждого посетителя. Так же все работники обязаны носить маски, либо респираторы. | Василий Голубев предложил построить сухой канал Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать в городе открытую ливневую канализацию. Из-за обильных осадков, серьезно затапливает улицу Малиновского, старая канализационная система уже не справляется, а её модернизация займет очень много времени и потребует больших средств. Если на западе Ростова построить сухой бетонный канал, то он может исправить ситуацию. В русло будут стекать все стоки, спасая от затопления близлежащий районы. Такие решения широко распространены по всему миру. | Василий Голубев подал документы для участия в выборах Пакет документов для участия в выборах губернатора Ростовской области с листами поддержки, подписями 239 депутатов, подал сегодня 28 июля действующий губернатор региона Василий Голубев. О данном факте сообщил в региональный Избирком. Василий Голубев выдвигается как кандидат от регионального отделения партии «Единая Россия», решение о регистрации его в качестве кандидата, либо об отказе в ней примут в течение положенных по закону 10 дней. Всего в выборах губернатора Ростовской области планируют принять участие 6 кандидатов. Выборы пройдут 13 сентября в Единый День Голосования. | Хлеборобы намололи зерна Глава Дона — Василий Голубев сообщил, что хлеборобы намололи уже более десяти миллионов тонн зерна! По валовому сбору Донской край идёт в лидерах рейтинга России. Кроме того, уборка ещё не завершена, не обработанными остаётся еще двенадцать процентов площадей. Также Василий Юрьевич заявил, что урожай в этом году лучше, чем в прошлом. На сегодняшний день с одного гектара получается 34,3 центнера, в то время как в 2019 было 33,7 ц/га. Вместе со сбором урожая в донских хозяйствах идёт подготовка почвы под озимые культуры. | Смягчение противокоронавирусных мер в Ростовской области Начиная с тринадцатого июля в Ростовской области вступают в силу очередные смягчения относительно ограничений из-за коронавируса. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил эту новость в интернете. Он заявил, что что подписал соответствующий документ и с 13 июля в Ростовской области откроются кинотеатры, но со специальными условиями. Кинозалы смогут заполняться не более чем на 1/4, а услуги общепита в них пока оказываться не будут. С начала недели также смогут начать работу салоны СПА, бани и сауны.