Шевченко Юрий Леонидович - биография, новости, факты

Шевченко Юрий Леонидович родился 7 апреля 1947 года в городе Якутске. В 1965 году Юрий Леонидович закончил Керченскую школу. После этого он решил стать врачом. Это была его давняя мечта. К сожалению, он не прошел по конкурсу в Крымский медицинский институт (Сейчас — Медицинская академия имени С.И. Георгиевского), но на этом Юрий Шевченко не остановился. Он решил продолжить подготовку к поступлению. Параллельно он работал матросом на судах Азово-Черноморского бассейна Керченского морского рыболовного порта. Очень быстро он стал матросом первого класса.

Совершить вторую попытку поступления в медицинский институт у Юрия не получилось. Всему виной был впервые объявленный летний призыв в Вооруженные Силы СССР. Соответственно, летом 1966 года Юрий Шевченко был призван на срочную военную службу. Его направили служить в Ракетные войска стратегического назначения. Воинская часть была расположена под городом Козельском (Калужская область).

Достаточно быстро руководство обратило внимание на интересы Юрия в области медицины и направило его на учебу в Военно-фельдшерское училище учебной дивизии в город Ковров (Владимирская область). Юрий Шевченко успешно прошел обучение в училище и получил диплом с отличием. В свое подразделение он вернулся на должность старшего фельдшера полка-начальника аптеки.

Сразу после окончания срочной службы и ухода из рядов Вооруженных Сил СССР в 1968 году Юрий успешно поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова (Сейчас — Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) на факультет подготовки врачей для Сухопутных и Ракетных войск и направлен во взвод для подготовки медицинского персонала для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Врач Юрий Шевченко очень сильно интересовался хирургией, поэтому стал едва ли не самым активным участником кружка при кафедре госпитальной хирургии, которую возглавлял академик Академии медицинских наук СССР Колесников Иван Степанович. Всего Юрий учился 6 лет и все шесть лет, в свободное от основной учебы время, он с упорством погружался в освоение госпитальной хирургии. Он практически жил в клинике.

После окончания 2 курса академии в 1970 году Шевченко принимал активное участие в ликвидации вспышки холеры. В итоге за это он получил благодарность от Министра здравоохранения СССР Петровского Бориса Васильевича и ценный подарок. Профессорский состав кафедры оказал сильное влияние на становление Юрия Леонидовича Шевченко, как хирурга. Начиная со 2 курса, Юрию Шевченко было разрешено ассистировать на различных операциях. Будучи на 3 курсе, он выполнил свою первую операцию на сердце — закрытую митральную комиссуротомию.

После успешного окончания академии он продолжил службу в качестве командира операционно-перевязочного взвода батальона обеспечения учебного процесса в Красном Селе. В 1975 году Юрий Шевченко стал старшим ординатором клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии. В должности он проработал до 1977 года. Далее 1 год он проходил стажировку в ведущей кардиохирургической клинике Хирургии усовершенствования врачей №1 им. академика П.А. Куприянова.

После стажировки он вернулся на прежнее место работы, но на другую должность. Его назначили руководить недавно созданным отделением сердечно-сосудистой хирургии. Позднее это отделение стало ведущим по хирургическому лечению инфекционного эндокардита в Ленинграде, а потом и во всей стране.

В 1985 году Шевченко Юрий Леонидович стал старшим преподавателем кафедры госпитальной хирургии и начальником отделения сердечно-сосудистой хирургии клиники. В должности он был до второй половины 1991 года. В этом же 1991 году он был назначен на должность начальника кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии им. академика П.А. Куприянова.

С апреля 1992 года он стал начальником Военно-медицинской академии (Сейчас — Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова). Кроме того, он стал председателем Ученого совета академии. Прежние должности он сохранил.

Начиная с 1993 года Юрий Шевченко занял должность главного кардиохирурга Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 1994 года возглавил созданный им областной кардиохирургический центр. С 1999 года занимал должность Министра здравоохранения России. Одновременно с этим Юрий Шевченко являлся начальником Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В 2004 году Министр здравоохранения Юрий Шевченко покинул занимаемую должность.

В 2002 году организовал Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Он был избран президентом центра на заседании расширенного состава Ученого Совета Центра, в состав которого также вошли члены коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, президиума РАН и РАМН.

В 2004 году врач Юрий Шевченко стал главным хирургом Министерства здравоохранения РФ. С 2002 года по настоящее время он является Президентом Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Священник Юрий Шевченко окончил Ташкентскую духовную семинарию. Является клириком Украинской православной церкви Московского патриархата. Служит в храме при Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова.

Юрий Шевченко: Награды и звания

Биография Юрия Шевченко очень богата, он имеет большое количество различных наград и званий. В первую очередь он является доктором медицинских наук. У него есть значимые награды:

Золотая медаль «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» от 1995 года; Международный орден святого Константина Великого от 1998 года; Орден Министерства обороны США от 1998 года; Орден Святого благоверного князя Даниила Московского от 1998 года; Золотая медаль Российской академии естественных наук от 1999 года; Премия Российской академии медицинских наук им. Н.А. Семашко от 2002 года; Орден Почёта от 1 марта 2007 года; Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от 5 апреля 2017 года.

Шевченко Юрий Леонидович обладает рядом почетных статусов. Так он:

Академик и вице-президент РАЕН;

Председатель отделения фундаментальной медицины РАЕН;

Генерал-полковник медицинской службы;

Академик Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова;

Заслуженный деятель науки РФ;

Академик Международной Академии наук по экологии, безопасности человека и природы;

Заслуженный врач РФ;

Член координационного комитета научного совета РАН по физиологическим наукам;

Член президиума РАМН;

Член бюро Отделения клинической медицины РАМН;

Член президиума Российского общества врачей;

Президент Российской ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова;

Член ассоциации торакальных хирургов США;

Почётный доктор НИИ экспериментальной медицины РАМН с 2000 года;

Почётный доктор СПбГУ с 2002 года;

Постоянный представитель России в ВОЗ с 2000 года.

Юрий Шевченко почетный профессор и врач.

Семья Юрия Шевченко: Жена и дети

Жена – Юрова Ритта Ивановна.

Дочь – Корсун Ксения Юрьевна. Она занимает должность заведующей стоматологическим отделением №1 Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. С 2005 года – индивидуальный предприниматель. У Ксении Юрьевны четверо детей.

Сын – Шевченко Юрий Юрьевич является учредителем и соучредителем ряда коммерческих компаний. Среди них: ООО «Европейский правовой центр», ООО «Ювелирная компания Триас», ООО «Хмель» и ряд других. Он успешный бизнесмен.

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