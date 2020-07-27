Уйба Владимир Викторович - биография, новости, факты

Уйба Владимир Викторович родился 4 октября 1958 года во втором по размеру городе в Сибири – Омске. Мать и отец будущего врача и политического деятеля работали инженерами. С раннего детства Владимир проявлял большой интерес к медицине и биологии, но мечтал стать летчиком. Однако, ему не удалось пройти медкомиссию в авиационное училище в Кургане, после чего Владимир Викторович «за компанию» с другом поступил в медицинский.

Воля случая или судьба, тем не менее, в 1982 году Владимир Уйба окончил Свердловский государственный медицинский институт, где получил профессию врача-гигиениста, эпидемиолога. Окончив университет, Владимир Уйба остался в Екатеринбурге и начал работать по специальности врача. Его первая должность – терапевт третьего поликлинического отделения Городской больницы №20 города Екатеринбурга.

Всего через два года, начинающий доктор уже возглавил профилакторий Белоярской АЭС. Атомная станция находилась в закрытом городе Заречный в Свердловской области. В 1989 году Владимир Викторович Уйба был назначен начальником медико-санитарной части №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР. Это была достаточно приличная должность для человека с таким опытом.

Спустя десятилетие безупречной службы, в 1999 году, Владимир Уйба занял пост руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. В начале двухтысячных годов Владимир Уйба начал заниматься бизнесом, он возглавил фирму «Виру», которая оптом продавала фармацевтические товары, лекарства и различную медицинскую технику. Это продолжалось около трех лет.

В 2003 году Владимир Уйба вернулся на госслужбу и занял место заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Спустя полгода он возглавил управление. После реформы федеральных органов власти Владимир Уйба стал руководителем Федерального медико-биологического агентства, где работал вплоть до начала 2020 года.

Владимир Уйба руководил ФМБА целых 15 лет и за это время многое поменялось. Под его патронажем было около трехсот научных и лечебных учреждений. Агентство и по сей день, отвечает за медицину российской космонавтики и медицину спортивных достижений. ФМБА принимало участие в гуманитарной миссии во время Грузинско-Осетинского конфликта в 2008 году – агентство обеспечивало медицинскую поддержку в Цхинвале.

За это Владимир Уйба был награжден первым Орденом Мужества, а уже потом ему присвоили звание заслуженного врача Южной Осетии. Таким же званием его наградили в Ингушетии и Чечне. В этих субъектах бригады врачей ФМБА проводили диспансеризацию. В 2017 году Владимир Уйба был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». В Грозном ФМБА построило клиническую больницу – центр ядерной медицины, равных которому по мощности на Северном Кавказе не было.

22 января 2020 года по приказу Премьер-министра РФ Михаила Мишустина Владимир Уйба вступил в должность Заместителя министра здравоохранения России, но пробыл на этой должности всего 2 с небольшим месяца. Это был своего рода перевалочный пункт, а уже 2 апреля Владимир Путин назначил его ВРИО Главы Республики Коми. Таким образом, Владимиру Викторовичу удалось сделать блестящую карьеру от обычного терапевта до главы региона.

Сейчас одно из приоритетных направлений работы Владимира Викторовича Уйбы – это внедрение инновационных технологий в медицину в Республике Коми, борьба с эпидемиями и помощь инвалидам. Это хорошо, потому как развитие медицины в регионе является одной из ключевых задач, хотя и далеко не единственной. Посмотрим, как Уйба Владимир Викторович будет решать и другие проблемы.

Награды, премии, почетные звания Владимира Уйбы

У Владимира Викторовича достаточное количество различных наград. Так он награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества, орденом Дружбы Республики Южная Осетия, благодарностями Президента России, почётной грамотой Президента Российской Федерации, Почётной грамотой Минздравсоцразвития России, медалями, в частности медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Он является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники в 2004 году и лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования в 2013. Заслуженный врач Российской Федерации и заслуженный деятель науки Российской Федерации 1998 году и 2017 году соответственно. Заслуженный врач Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Южная Осетия. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 1995 году.

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